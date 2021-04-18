السعودية اليوم / شؤون الحرمين .. تسخر التقنية الحديثة لخدمة المعتمرين بتوفير تطبيق (تنقل)



مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الحديثة لخدمة المعتمرين والمصلين, وذلك بتوفير تطبيق (تنقل) الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

وخصصت إدارة خدمات التنقل دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات،التي يمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي: (مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، وسلم "الأرقم"، و"المروة" فوق سطح دورات القشاشية)، كما وفرت الإدارة أكثر من (٥٠٠٠) عربة عادية، وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين والقاصدين من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة الحركة،ما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد عدد من المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتنوع خدمات العربات (تنقل) المقدمة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمسجد الحرام، واستحداثها ثلاثة مواقع حديثة خلال شهر رمضان لتسهيل عملية حجز وشراء تذاكر العربات قبل الوصول للمسجد الحرام ومنع التزاحم، بالإضافة إلى تطبيق "تنقل"، وخدمات العربات المجانية، وتقنينها بما يضمن سلامة القاصدين وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتماشى مع الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية

وأبدوا إعجابهم بسرعة تنفيذ الخدمة عن طريق تطبيق تنقل، ومكاتب بيع تذاكر العربات الخارجية وحرص المنظمين على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق، مثمنين الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام وسط هذه الظروف الاستثنائية.

// انتهى //

21:36ت م

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مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الحديثة لخدمة المعتمرين والمصلين, وذلك بتوفير تطبيق (تنقل) الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.وخصصت إدارة خدمات التنقل دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات،التي يمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي: (مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، وسلم "الأرقم"، و"المروة" فوق سطح دورات القشاشية)، كما وفرت الإدارة أكثر من (٥٠٠٠) عربة عادية، وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين والقاصدين من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة الحركة،ما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.وأشاد عدد من المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتنوع خدمات العربات (تنقل) المقدمة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمسجد الحرام، واستحداثها ثلاثة مواقع حديثة خلال شهر رمضان لتسهيل عملية حجز وشراء تذاكر العربات قبل الوصول للمسجد الحرام ومنع التزاحم، بالإضافة إلى تطبيق "تنقل"، وخدمات العربات المجانية، وتقنينها بما يضمن سلامة القاصدين وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتماشى مع الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية كورونا وأبدوا إعجابهم بسرعة تنفيذ الخدمة عن طريق تطبيق تنقل، ومكاتب بيع تذاكر العربات الخارجية وحرص المنظمين على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق، مثمنين الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام وسط هذه الظروف الاستثنائية.// انتهى //21:36ت م0177

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