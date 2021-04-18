السعودية اليوم / مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمدينة تدشن قسم الأشعة التداخلية



المدينة المنورة 06 رمضان 1442هـ الموافق 18 ابريل 2021م واس

دشنت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورةاليوم، قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الطبية , وذلك حرصًا على تقديم رعاية صحية متكاملة وخدمة أولية مثالية لمرتاديها حيث يقوم جهاز الأشعة التداخلية بتصوير الأوعية الدموية وقسطرة الغسيل الكلوي والقنوات الصفراوية.

وعلى الصعيد نفسه يسهم الجهاز بعلاج حالات النزيف لدي النساء وأورام الرحم بالقسطرة وحالات العقم لدي النساء والدوالي الوريدية وأورام الكبد بالقسطرة, إضافة إلى علاج الأورام بواسطة التردد الحراري وعلاج القدم السكري وحالات التشوهات الوريدية.

يذكر أن مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية تسعى إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات لتصل إلى رضا جميع شرائح مجتمعها متأملة إنشاء مدينة صحية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة ذات الكفاءة العالية والكوادر البشرية الفعّالة .

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20:43ت م

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