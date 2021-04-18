السعودية اليوم / الجزائر تسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 156 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 119642، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3155 .

// انتهى //

20:37ت م

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الجزائر 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و3 حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 119642، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3155 .// انتهى //20:37ت م0170

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