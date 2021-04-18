السعودية اليوم / وزارة النقل تعالج 98% من البلاغات كأعلى الجهات الخدمية في الرياض



الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

عالجت وزارة النقل 98% من البلاغات الواردة من قبل سكان منطقة الرياض خلال شهر مارس، وذلك وفقاً للتقرير الذي أصدرته أمانة منطقة الرياض لقياس تفاعل جميع القطاعات العاملة في المدينة مع بلاغات السكّان، ومدى استجابة الجهات الخدمية مع الملحوظات الواردة حول الحفريّات التابعة لها، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع الرأي العام، وتعزيزًا للتكامل في خدمة السكان.

يذكر أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وتنفيذها وفق الخطة التشغيلية المعدة لها حتى إنجاز المشروعات كافة، بأعلى معايير الجودة، كما تؤكد الوزارة حرصها على تعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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20:37ت م

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