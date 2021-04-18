شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية استئصال ورم في البنكرياس لمريض بمستشفى الملك فهد بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان - بفضل الله - من استئصال ورم في رأس البنكرياس لمريض ستيني يعاني من ورم سرطاني في البنكرياس.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من صفار ونقص شديد في الوزن، وعلى الفور تم تنويم المريض وعمل الفحوصات والمناظير اللازمة والتي بينت وجود الورم الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الفريق الطبي قرار إجراء عملية جراحية عاجلة.

وأضافت بأنه تم إجراء عملية استئصال رأس البنكرياس مع الاثنى عشر والمرارة والقناة المرارية الكبرى، وإعادة توصيل مجرى الجهاز الهضمي مع ما تبقى من البنكرياس والقناة المرارية الكبدية، وبفضل الله نجحت العملية الجراحية.

واختتمت بأن المريض ولله الحمد غادر المستشفى بصحة جيدة وتم تحويله لقسم الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لاستكمال ما تبقى من الخطة العلاجية.