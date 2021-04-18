شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق: أمطار السماك خلال هذه الايام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء زالفلك، خالد الزعاق أن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك (الصيف).

واضاف، وفقا لـ"العربية"، أن من نتائج هذه الامطار أن جميع نباتات الربيع الصيفي تنبت، فضلا عن تغذية الأبار السطحية، ولهذا يسميه العرب بموسم الرحمة.

ولفت إلى أن بعض سقوط مطر الصيف يتخلق سيف الرحمة أو ما يعرف بـ"قوس قزح"، وهي الألوان الطبيعية التي تظهر في الغلاف الغازي عقب سقوط المطر.