شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلم سابق يروي تجربته بعد فقد أطرافه بسبب حادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف معلم سابق عن أسباب الحوادث المرورية، قائلا:"السرعة الزائدة والمراوغة، والانشغال بالجوال أثناء القيادة".

وأوضح:" الحوادث المرورية قد تنهي حياة الإنسان وتسبب له إعاقة قد تغير مسار حياته إلى الأبد"، كما روى ماجد العتيبي تجربته بعد فقد أطرافه بسبب حادث مروري.

وقال ماجد العتيبي خلال لقاء مع قناة "mbc":" تعرضت لحادث مروري بسرعة 180 ودخلت في غيبوبة لمدة شهر"، مضيفا:"قبل الحادث كنت أسير بسرعة عالية واستخدم الجوال".