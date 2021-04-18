شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض كيفية صيانة شارع في جدة خلال 5 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري الآلية التي يتم الاعتماد عليها في صيانة الطرق في أحياء جدة.

وذكر، خلال برنامجه "سين"، المذاع على قناة mbc، أن مشروع إدارة وصيانة الرصف الأسفلتي في جدة، يتم من خلال تصنيف الشوارع ومدى حاجتها للصيانة.

وأضاف أن معدة المسح الليزري والتصوير الرقمي التي يتم الاعتماد عليا في المشروع تقوم بقياس وعورة الشارع والحفر والتشققات، وبعدها يتم تصنيف الشوارع على حسب احتياجاتها لعمليات التحسينن لافتا إلى أنه بالاعتماد على هذه الآلية تم صيانة أحد شوارع محافظة جدة خلال 5 أيام فقط.