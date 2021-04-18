شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكشف عن أسباب الزحام على مراكز أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أسباب الزحام على مراكز أخذ لقاح كورونا، خلال الأيام الماضية.

وقال محمد العبدالعالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن كثيرًا ممن حضروا في المواقع خلال الأيام الماضية، لم يلتزموا بالمواعيد المحددة لهم سلفًا.

وأوضح أن الخدمة لم تقدم لهم بالشكل المأمول في مثل هذا التجاوز، مطالبًا الجميع بالالتزام بالمواعيد بدقة، مشيرا إلى أن عدم حضور المستفيد في الموعد بدقة يعني عدم إمكانية تقديم الخدمة للمستفيد إذا حضر في غير الموعد المحدد، وعليه أن يقوم بإعادة التسجيل والحصول على موعد جديد حتى تتم خدمته.