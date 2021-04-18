شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح تصرفًا خاطئًا بشأن الصيام قبل العمليات الجراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، عن تصرف خاطئ بشأن الصيام قبل إجراء العمليات الجراحية.

وأوضح الدكتور خالد النمر، أن هناك تصرف خاطئ يتمثل في أن يصوم المريض عن الأكل والشرب من منتصف الليل وعمليته تحت التخدير العام أو الموضعي الساعة 4 العصر اليوم الذي يليه.

وقال "النمر" أن التصرف الصحيح هو: المطلوب حسب توصياتASA العلمية: الامتناع عن الأكل الخفيف 6 ساعات (الأكل الدسم، 8 ساعات)، الامتناع عن شرب السوائل ساعتين (ماء، شاي، قهوة، عصير).