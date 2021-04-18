شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة «فهد العبدالجبار» ابن المجمعة الذي رباه شقيقه فأصبح صانع الأجيال للأطباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد المشرف العام على مستشفى التخصصي والعيادات الملكية سابقًا، الدكتور فهد العبدالجبار، اليوم الأحد، قصة حياته وأهم المحطات فيها.

وقال فهد العبدالجبار، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "mbc"، أنه ولد في المجمعة وتوفي أباه في الرابعة من عمره؛ ليتولى شقيقه الأكبر عثمان مهمة تربيته وتعليمه حيث أدخله المدرسة ليبدأ دراسته.

وأشار إلى أنه حينما وصل إلى المرحلة الرابعة في التعليم الابتدائي عرضت على أخيه وظيفة في فرع وزارة الزراعة في الرياض لينتقلوا للعيش في حي الشميسي وعاشوا بدون كهرباء وكان الماء يأتي عن طريق سقاء، فيما أنهى المرحلة الابتدائية بتفوق.

وأنهى العبدالجبار الثانوية وكان من الأوائل ليتم ابتعاثه إلى جامعة القاهرة بقصر العيني في مصر لدراسة الطب، بينما نشبت صراعات في ذلك الوقت ليضطروا للعودة إلى المملكة فقدم طلبًا لدراسة الطب في باكستان حتى أكمل الدراسة الجامعية في لاهور؛ ليتولى بعدها لذة مناصب ساعد خلالها في إحداث نقلة نوعية وصناعة أجيال من الأطباء.