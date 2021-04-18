«الموارد البشرية» توضح آلية تنظيم واحتساب الأجور الشهرية في «نطاقات»

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة وآلية احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات للعامل السعودي والعامل بدوام جزئي والعاملين السعوديين من ذوي الإعاقة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء سريان قرار الحدّ الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال.



وشاركت الوزارة عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر" صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت خلالها آلية احتساب الأجور مصحوبة بتغريدة جاء فيها " آلية تنظيم واحتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج نطاقات".

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال ومن يساوي أجره الشهري 3000 ريال يحسب بواقع النصف فقط في نسبة التوطين، بينما لا يحتسب من يقل أجره الشهري عن 3000 ريال في نسبة التوطين.

وأضافت الوزارة أنه يتم كذلك احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الحيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3000 ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

وأوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" عن 4 عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه.

ولفتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يجب في حالة أمل السعودي من ذوي الإعاقة مراعاته القرارات الوزارية الخاصة ببرنامج مواءمة، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 4000 ريال، وألا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر.

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