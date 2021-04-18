تركي الفيصل: سياسة الولايات المتحدة قدمت العراق إلى إيران على طبق من فضة

«لن أغير أي خطوة خطوتها في السابق»، بهذه الكلمات اختتم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، حواره في برنامج المسار على شاشة التليفزيون السعودي.

رحلة حياة استعرضها سمو الأمير تركي الفيصل في حوار شيق وغير مسبوق مع الدكتور غنام المريخي؛ حيث انتقل سموه بين أبرز محطات حياته وعمله في الاستخبارات والسلك الدبلوماسي.

وتناولت طاولة النقاش أبرز نقاط الاختلاف بين المملكة والولايات المتحدة خصوصًا بما يتعلق بالتدخل الأمريكي في العراق؛ حيث كشف الأمير تركي عن سر الخلاف الذي نشب بين كوندليزا رايس والأمير سعود الفيصل، رحمه الله، بعد تصريحه عن تقديم الولايات المتحدة لإيران.

وأشار إلى ما أسهم به التدخل العسكري الأمريكي الذي كانت ترفضه المملكة بتقديم العراق «على طبق من فضة» للنظام الإيراني، كما كشف سموه عن مقترح قدمته المملكة سابقًا للولايات المتحدة حول استبدال القوات الأمريكية في العراق بقوات عربية وإسلامية إلا أن ذلك المقترح لم يلقى القبول الأمريكي.

تأتي حلقة سمو الأمير تركي بن فيصل آل سعود، إحدى حلقات برنامج المسار والذي يعرض على القناة السعودية يوميًا في شهر رمضان المبارك في الواحدة صباحًا ليستعرض مسيرة نجاح وقصص لم ترو في حياة مجموعة من أبرز الشخصيات الملهمة والناجحة في المجتمع.