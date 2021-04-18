أخبار السعودية اليوم.. بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات.. وإعطاء أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح كورونا حتى الآن

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 18 إبريل 2021م منها: بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال، وإعطاء أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح كورونا حتى الآن، والصحة توضح خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، بدء سريان قرار الحدّ الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال.

«الصحة»: إعطاء أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تمَّ منح أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

أمين لجنة مكافحة كورونا: خطتنا وصول اللقاح لـ70% من المجتمع قبل نهاية 2021

قال الدكتور طلال التويجري أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، إن خطتنا الوصول إلى 70% من المجتمع باللقاح قبل نهاية 2021، وإذا وصلنا -ربما- عدنا إلى الدراسة بحسب كلامه.

الشيخ صالح الفوزان يوضح حكم تبييت النية لصيام كل يوم من رمضان

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم تبييت النية لصيام كل يوم من رمضان.

الصحة: رصدنا سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنَّها رصدت سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان.

بالأرقام.. الصحة توضح خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً (402) إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ (203) حالات، ثم المنقطة الشرقية (131) حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

إغلاق 17 منشأة تجارية وإتلاف 470 كجم من التمور بالعزيزية

نفذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عدة جولات رقابية بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة "امتثالك أمانة" التي تهدف إلى سلامة المجتمع ورفع الوعي والتوعية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات التي تهدف لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة للجميع ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع بمكة والجوف

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقتي مكة المكرمة والجوف بتقديم خدماتها للرجال والنساء ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

«الصندوق العقاري» يدعو ملاك 12 ألف شقة سكنية لتحديث بياناتهم

دعا صندوق التنمية العقارية، ملاك أكثر من 12 ألف شقة في 6 مجمعات سكنية بالمملكة لتحديث بياناتهم في مدة أقصاها 15 شوال المقبل؛ تمهيدًا لإصدار صكوك ملكية وحداتهم العقارية.

«الأمن البيئي» يوقف 19 مواطنًا و18 مقيمًا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (19) مواطنًا و(18) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (2161) رأسًا من الإبل و(200) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

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