5 شروط لتسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية عبر «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر»، مشيرة إلى أنها تمكن صاحب العمل من بلاغ التغيب «تسجيل هروب» آليًا.

وقالت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

- أن تكون الإقامة سارية المفعول.

- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

- ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

- إذا تجاوز 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًّا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

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