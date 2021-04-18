«الحج والعمرة»: التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، إن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد حتى الآن، مؤكدًا أن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة.

واستعرض معايير خدمة النقل الآمن عبر المراكز المعتمدة لوزارة الحج والعمرة، مفيدًا أن أهم الاشتراطات أن لا يتجاوز عدد الركاب 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح الركاب قبل الصعود للحافلة، بالإضافة إلى حمل المعتمرين والمصلين أمتعتهم بأنفسهم أثناء الركوب للحافلة، مشيرًا إلى أن وزارة الحج وفرت 2500 حافلة جميع العاملين بها محصنون.