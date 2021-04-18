«الموارد البشرية» توضح الفئات المشمولة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف ريال

كشف ناصر الهزاني المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية عن الفئات التي سيشملها قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 4 آلاف ريال والذي بدأ سريانه اليوم.

وقال الهزاني، في تصريحات لـ«نشرة النهار» على فضائية «الإخبارية»، إن الهدف هو مواكبة التغيرات في سوق العمل وزيادة دخل المواطن السعودي وزيادة جاذبية القطاع الخاص للباحثين عن عمل.

وأوضح متحدث الموارد البشرية أنَّ أهم الفئات التي يشملها القرار:

ــ العاملون السعوديين بدوام كامل

ــ الطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي

ــ العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم

ــ العاملون بنمط العمل المرن

ــ ذوو الإعاقة القادرون على العمل

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