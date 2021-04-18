4 مدن الأكثر تعافيًّا من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي من إصابة كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلةً 324 حالة، تلتها جدة بـ86 حالة، ثم مكة المكرمة 37، والهفوف 30، و(الطائف والدمام) 26 لكل منهما. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت ينبع 21 حالة تعاف، وبريدة 18، وتبوك 16، والقطيف 15، ثم كل من (الظهران والمبرز) 14 حالة تعافٍ لكل منهما، تلتهما الخبر بـ13 ووادي الدواسر 12، وعرعر 9، ثم (المدنية المنورة وعينزة والليث ورماح) 8 حالات لكل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت (خميس مشيط والمجمعة وبقيق وضرما والنعيرية) بواقع 7 حالات لكل منها، ثم (عفيف والخرج وقرية العليا) 6 حالات، تلتها (الأسياج ونجران والدوادمي والجبيل وحوط بني تميم وظهران الجنوب وبلجرشي والدرعية) بواقع 5 حالات تعافٍ لكل منها.

وسجلت كل من (رفائع الجمش وسكاكا وجازان والدلم والزلفى ولمييجة وضبا والمذنب) 4حالات تعافي لكل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت (أبوعريش والمجاردة والقنفذة ورفحا ورجال ألمع) بواقع 3 حالات تعافي، تلتها كل من: (الحرجة وأحد رفيدة وأبها وحبونا وبيشة وسراة عبيدة والقريات والبجادية وعيون الجواء والبدائع ورياض الخبراء والأرطاوية وصامطة وصبيا والنماص وتيماء وحقل ودومة الجندل وبقعاء والمظيلف وضمد ووادي الفرع والقريع) حالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (خليص والطوال وخباش وبدر الجنوب وثول وبارق والشنان والعيدابي وحوطة سدير والمضة وحائل وسبت العلاية وتبالة وقيا والخرمة والمخنواة وصفوى والمويه وشرورة وبيش والقويعية والمزاحمية والخفجي ومركز حدود الحديثة وراس تنورة والجفر والبشائر) بتسجيل كل منها حالة تعافٍ واحدة.

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