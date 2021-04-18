الداخلية: رصدنا عدم تقيد بعض المشاهير باحترازات كورونا واتخذنا اللازم بشأنهم

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إننا رصدنا عدم تقيُّد بعض المشاهير بالاحترازات واتخذنا اللازم بشأنهم.

وتابع، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، تمَّ رصد أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كافة مناطق المملكة، ومستمرون في رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصّحة، اليوم الأحد، تسجيل (916) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (13) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (907) حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصّحة أنَّه بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى (404970)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (388702)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (6823) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

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