الحرس الوطني تدعو مرشحين لوظائفها لاستكمال إجراءاتهم

تُعلن وزارة الحرس الوطني عن دعوة 29 من المتقدمين والمتقدمات على وظائف بند التشغيل والصيانة في 1442/05/07هـ، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية (الرياض - جدة - الدمام)، حيث يُتاح الاختيار من خلال التواصل على الرقم (0112525300) تحويلة رقم (23415 و 23379) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وقالت الوزارة إنه في حال عدم التواصل خلال الفترة المحددة سيتم توجيه الكشف الطبي إلى مدينة الرياض، وتنوه وزارة الحرس الوطني إلى أن عدم إجراء الكشف الطبي خلال فترة الترشيح سيعتبر عدولاً عن الرغبة في التوظيف.
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