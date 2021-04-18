السعودية اليوم / تعليم مكة يُطلق مبادرة " الخدمات التربوية المرئية



مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد التربوي , مبادرة " الخدمات التربوية المرئية " التي تخدم الطلاب والطالبات طيلة أيام الاختبارات .

وتهدف المبادرة إلى المساعدة في الإجابات والحلول للمسائل التي استعصت على الطلاب والطالبات أثناء استعدادهم للاختبار النهائي للمواد العلمية .

وتم تنُفيذ المبادرة عبر منصة " الزووم " عبر قاعات افتراضية خلال أيام " الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس " الماضية فيما تستمر طيلة أيام الأسبوع ابتداء من اليوم .

// انتهى //

19:46ت م

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