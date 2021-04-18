السعودية اليوم / المغرب تسجل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 364 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 8945 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 491810 حالات.

// انتهى //

19:24ت م

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الرباط 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 505811 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 8945 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 491810 حالات.// انتهى //19:24ت م0163

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