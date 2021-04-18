شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الحبيش بالهفوف .. منارة علمية لطلاب الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية ، الذي يعود للقرن الثالث عشر الهجري ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

ويعد مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء ، ودرس فيه الشيخ عبدالعزيز العلجي الذي كان من كبار العلماء بالأحساء في الفقه.

ويتميز ببنائه على طراز معماري فريد ، ورواق ذي عقود دائرية ، حيث بني من الحجر الجيري والطين وسقفه من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير ، وتبلغ مساحته قبل التطوير نحو (318م2) ، ويتسع إلى نحو ( 80 ) مصليا ، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (13.56*3.18م ) ، وخلوة ( 13.73*2.68م) ، وفناء (84م)، ودورات مياه ومواضئ (8.16*3.25م)، وغرفة للإمام ملحق بها دورة مياه ، ومئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها ( 5.48م ).

ويتكون مسجد الحبيش التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة والخلوة والسرحة والمئذنة ومستودع ، ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات ، ويتسع لـ (90) مصليًا وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.