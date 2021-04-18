أبرز المطاعم الفرنسية في العاصمة الرياض

المطاعم الفرنسية في مدينة الرياض السعودية، هي ما سوف نعرضها لكم من خلال مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية، حيث هناك العديد من المواطنين السعوديين ممن هم لهم ذوق باريسي في الطعام، ويرغبون دوما في تناول الطعام الفرنسي، لذا فقد أتاحت لهم المملكة عدد من المطاعم الفرنسية في مدينة الرياض لترضي ذوقهم جميعا.

المطاعم الفرنسية في الرياض:

إليكم أبرز المطاعم الفرنسية في مدينة الرياض:

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مطعم لونوتر بالرياض:

يقع مطعم لونوتر في العاصمة الرياض في سنتريا مول، الطابق الثالث منه.

شرفته الخارجية تطل على أبراج المملكة والفيصلية.

يقدم أشهى الأطباق الفرنسية.

مطعم بول:

يقع مطعم بول في العاصمة الرياض، في حي المحمدية، شارع التخصصي.

بدأ مطعم بول كمخبز صغير في شمالي فرنسا منذ 125 عاماً منقضي، وأخذ في النجاح والتطور حتى تمكن من صنع العلامة التجارية المميزة الخاصة به.

يقدم أطيب الأطباق الفرنسية في وجبات الإفطار مع القهوة الفرنسية، بالإضافة إلى باقي المقبلات والسلطات وغيرهم.

لو غورنييه ابان:

بدأ مطعم لو غورنييه ابان في عام 2018 ميلاديا في العاصمة الرياض.

استوحى التصميم الداخلي له من باريس.

يقدم طبق الرغيف الفرنسي المقرمش اللذيذ مع الجبن الشهي.

الروكوكو:

يتميز مطعم الروكوكو بصنع المعجنات والحلويات بشكل يدوي، ومتاح توصيل الطلبات للمنازل.

سبازيو:

يتميز مطعم سبازيو بتقديم مختلف الأطباق العالمية، ويقع في الطابق 77 في ناطحة السحاب برج المملكة، والذي يعد ثاني أطول مبنى بها، بالإضافة إلى تواجد جسر سكاي في أعلى المبنى.

فوغ كافيه:

يقع مطعم فوغ كافيه في العاصمة الرياض، بارك مول الدور الأول.

يفتح المطعم أبوابه للزوار بدءاً من الساعة 8:00 صباحًا، وحتى الساعة 12:00 صباحًا كل يوم، وفي يوم الجمعة في تمام الساعة 1:00 مساءً، وحتى تمام الساعة 12:00 صباحًا.

مطعم ابتيت:

يقع مطعم ابتيت كتشن في العاصمة الرياض، في حي العليا، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.

يقدم أشهى الأطباق والساندويتشات المالحة والمحلاة.

يقدم مختلف العصائر اللذيذة.

مطاعم أخرى في مدينة الرياض:

مطعم لوليفو:

يقع مطعم لوليفو في العاصمة الرياض، في حي السليمانية، شارع الأمير ممدوح بن عبدالعزيز.

يقدم أشهى الساندويتشات وسلطة الدجاج المشوي، وسلطة التونة.

مطعم حمص النقاء:

يقع مطعم حمص النقاء في العاصمة الرياض، في حي الملز.

يقدم أشهى وجبات الحمص، ووجبات الإفطار المميزة.

مطعم ابو جباره:

يقع في حي السليمانية.

يقدم الحمص والفول والفلافل.

مطعم لميس:

يقع في شارع الملك محمد الخامس.

مطعم المجلس الخليجي:

يفتح أبوابه للزوار من الصباح الباكر.

يقدم وجبات الفول والبيض والكبدة وغيرها.

مطعم باب اليمن:

يقع مطعم باب اليمن في طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، في حي غرناطة.

يقدم وجبات الشكشوكة والحلوم المشوي، والفول.

مطعم فطور عوائل في الرياض:

تحب العائلات زيارة هذا المطعم كثيراً.

مطعم مادلين:

يقع مطعم مادلين في منطقة بوليفارد في العاصمة الرياض.

يقدم الوجبات الفرنسية الشهية، والمعجنات اللذيذة.

مطعم طوبكابي:

يقع مطعم طوبكابي في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

يقدم وجبات شهية على الطراز التركي.

مطعم حارات:

يقع مطعم حارات في الطريق الدائري الشمالي الفرعي، في حي المصيف.

يقدم وجبات الإفطار من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

مطعم فطور فارس:

يقع مطعم فطور فارس في حي أم الحمام الشرقي.

يقدم وجبات البيض المسلوق وساندويتشات الجبنة البيضاء، والفول الشهي.

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا على موقع نجوم مصرية بعد أن قمنا بعرض لكم أبرز المطاعم الفرنسية في مدينة الرياض السعودية.