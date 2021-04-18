تتميز مطاعم المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بجوها السحري والروحي، خاصة وأنها الكثير من الفنادق علي أعلي مستوي الخمس نجوم والتسابق فيما بينهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام والزوار، ومن هذه المطاعم التي تقدم وجبة الإفطار فقط وبعضها ما يقدم وجبة الغذاء والعشاء، وبعض هذه المطاعم والفنادق ما هو مناسب للعائلات وبعضها غير مناسب، ولكنها جميعها تقدم أفضل الخدمات للزوار والقادمين إلي المملكة ومنها ما يوفر البوفيه المفتوح.

وفي السطور التالية نتعرف علي أشهر مطاعم البوفيه المفتوح في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلي أفضل مميزاتها وأفضل الأكلات التي تقدمها وغيرها من المعلومات المتعلقة.

أفضل المطاعم التي تقدم البوفيه المفتوح في المدينة المنورة

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هناك قائمة من المطاعم التي استطاعت أن تحقق اسمها وشهرة واسعة بما تقدمه من خدمات مميزة لعملائها وأشهر هذه المطاعم ما يلي:

مطعم المندرة بفندق بولمان

يتميز مطعم المندرة بفندق بولمان بالتصميم الأنيق والمهيب بشرفة فاخرة في قصر قديم، وله أجواء شرقية فريدة ويقدم مأكولات عالمية وما يزيد من حسنه وجماله إطلاله علي المسجد النبوي في مشهد يأسر الروح والقلب.

ويقع المطعم في الطابق الأخير من فندق بولمان زمزم المدينة، ويقدم العديد من الأطباق العالمية وما هو يعكس حسن الضيافة والكرم العربي بنظام البوفيه المفتوح في جميع الوجبات في الإفطار والغذاء والعشاء.

مطعم الصفا

يعتبر من ضمن المطاعم المميزة في المدينة المنورة وهو يقدم بوفيه مفتوح عائلي عالمي يتضمن الكثير من الأطباق المتنوعة بمواصفات غنية ونكهات مختلفة تناسب جميع الزائرين، وما يميز مطعم الصفا بالمشرفين النشطاء وعلي قدر عالي من الكفاءة إضافة إلي الخدمات السريعة وتوفير جلسات ممتعة ومريحة بالإضافة إلي الإناقة في تقديم الطعام وترتيب البوفية والنظافة.

مطعم روتانا بفنادق دار الإيمان انتركونتيننتال

يتمتع مطعم روتانا بالفخامة حيث يقدم الكثير من الوجبات العربية والعربية بمختلف النكهات مثل البيض والعجة ورقائق البطاطس وأنواع المشاوي المختلفة بالإضافة إلي الأرز والعصائر الطبيعية والطازجة.

مطعم الروضة كراون بلازا

يتميز مطعم الروضة كروان بلازا بتقديم بوفيه مفتوح بالعديد من الأطباق والوصفات الشرقية والبحرية بنكهات متنوعة ومأكولات شهية من المعجنات والمقبلات الغربية والعربية وأنواع الحساء، ويوجد في المطاعم أماكن مخصصة للعائلات بأجمل الديكورات، بالإضافة إلي أماكن للأفراد وصالات مغلقة.

بوفيه فندق شذا المدينة

يطل علي الحرم النبوي الشريف، ويتسقبل ضيوفه ببوفية ملئ بأشهي وألذ المأكولات المختلفة والعصائر والمشروبات الباردة والساخنة، إضافة إلي توفير مقاعد مريحة وفرصة للتنقل بين الطاولات، ويعتبر هذا الفندق من أجمل المطاعم في المدينة لموقعه المتميز وتقديم واجبات مختلفة مع سرعة للتنفيذ وهو مكان عائلي.

فندق بوفيت سيتي موفنبيك

يقدم فندق بوفيت سيتي موفنبيك بوفية عالمي مميزة في جميع الوجبات للإفطار والعشاء والغذاء، علي الطراز السويسري بقالب شرقي حيث يطل علي المسجد النبوي الشريف، ويقدم قائمة لا حصر لها من الحلويات والمأكولات التي تناسب جميع الأذواق بجانب توفير شبكة إنترنت لاسلكي وتوفير أماكن للأطفال ومرافق ذوي الاحتياجات الخاصة ويعتبر من أفضل المطاعم في المدينة لثراء البوفية وتنوع المأكولات.

بوفية ركن الشامي

يعتبر من أفضي وأرقي المطاعم في المدينة المنورة التي تقدم بوفيه مفتوح يتضمن العديد من الأكلات الشرقية المتنوعة والمشاوي بكافة الأنواع والمقبلات والكباب والسلطات والعصائر الطازجة مع الفواكه بكافة أنواعها في أطباق مزخرفة وجذابة وأنيقة بجانب المعجنات والمخبوزات والمقاعد المريحة.

بوفية مطعم السلام

يدخل من ضمن قائمة أفضل المطاعم في المدينة المنورة حيث يقدم تجارب طهي حية بجانب توفير ركن لتقطيع اللحوم المطبوخة والحلويات الشرقية والمخبوزات الطازجة، بالإضافة إلي توفيره نكهات خاصة بالأطفال وأماكن للألعاب والرسوم وهو مكان مثالي للأصدقاء والعائلة ويعتبر مكان مثالي للحفلات والأعياد.