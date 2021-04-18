السعودية اليوم / أمطار خفيفة على رجال ألمع



محايل 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة رجال المع ، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة ، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .

// انتهى //

18:15ت م

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