السعودية اليوم / متحدث الصحة : لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد حالات إصابة بكورونا تعدّ أعلى مما كانت عليه في مطلع العام الحالي 2021م



الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي , أننا لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد حالات إصابة بكورونا ، تعدّ أعلى مما كانت عليه في مطلع العام الحالي 2021م.

وأشار إلى الارتفاع في حالات الإصابات بين الإناث، حيث شكّلنا ما نسبته 55 % من مجموع الحالات المسجلة , كما أن الحالات الحرجة هي الأخرى تسجل ارتفاعا ملحوظا بينهن , لافتا الانتباه إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الإقبال من الإناث لتلقي اللقاح أقل من المأمول.

وأوضح الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم سعيد , أن عدد جرعات لقاح

وأبان متحدث الصحة أنه تم تسجيل 916 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (404970) حالة، من بينها (9445) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1044) حالة حرجة ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (388702) حالة بإضافة (907) حالات تعافٍ جديدة. كمابلغ عدد الوفيات (6823) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 8867364 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2357619 مراجعا ، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 33118237 شخصا عبر مركز 937 , فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (16184707) فحوص مخبرية دقيقة .

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب " إن ما يتم ملاحظته من ارتفاع في مؤشرات المنحنى الوبائي وزيادة في الحالات الحرجة، يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع المرور فيه , وقد تُقيد فيه بعض المناشط، وتوصد الأبواب، وتُعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويُؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين".

وأضاف " رغم الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة، التي جعلت صحة الإنسان أولًا والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، التي تقي المجتمع -بإذن الله، من الوباء وتمنع انتشاره، ما زلنا نشاهد من يتراخى في عدم الالتزام بها" , لافتاً إلى أن الجهات الأمنية واللجان التنفيذية تستمر في المناطق كافة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، في المدن والمحافظات، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية , مبينا أنه خلال تلك الجولات تمّ ضبط عدد من مخالفي العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأشار إلى أن عقوبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، غرامة مالية لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا , وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة , لافتا إلى أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في مناطق المملكة كافة، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع التجمعات المختلفة، وكذلك في القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية، التي تشرف على القطاع الخاص، وستقوم بمساندة اللجان التنفيذية في المناطق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المجمعات والمنشآت المخالفة.

وأوضح المقدم الشلهوب أنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط عدد ( 27,377 ) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد ( 9,471 ) مخالفة وبنسبة تبلغ 34% من إجمالي مناطق المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد ( 5,756 ) مخالفة , ثم المنطقة الشرقية بعدد ( 3,589 )مخالفة، حيث تم التعامل مع جميع

المخالفات، التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأكد أنه في حال مشاهدة أي مخالفة، الإبلاغ على الرقم (999) في مناطق المملكة، و(911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض , مشددا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالوقاية، فهي الأمان بعد الله حتى تزول الجائحة - بإذن الله.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن ارتفاع المنحى الوبائي ومسببات انتقال العدوى بفيروس كورونا واضحة للجميع، وكل ما يجب على الجميع هو تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي مسببات حدوثها حتى لا يتم اتخاذ إجراءات مشددة مستقبلا.

وقال " مع بالغ الأسف، لاحظنا بعض الظواهر السلبية على منصات التواصل الاجتماعي من بعض أصحاب (السنابات) الشخصية، بإعداد ونشر محتوى دون التقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع بعض فئات المجتمع المعرضة للإصابة بالفيروس .. تلك الممارسات ربما تصيب الشخص بالفيروس، وكذلك تسهم في انتشار العدوى في المجتمع، وتدعو إلى التراخي" , مؤكدا أنه تم اتخاذ اللازم حيال تلك الممارسات، مذكرا الجميع باستشعار مسؤوليتهم، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.

كما أكد أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة للوقاية من الفيروس، أو أي مدينة، أو محافظة، أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، أن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد حتى الآن، مؤكداً أن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة.

واستعرض معايير خدمة النقل الآمن عبر المراكز المعتمدة لوزارة الحج والعمرة، مفيداً أن أهم الاشتراطات أن لا يتجاوز عدد

الركاب 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح الركاب قبل الصعود للحافلة بالإضافة إلى حمل المعتمرين والمصلين أمتعتهم بأنفسهم أثناء الركوب للحافلة، مشيرا إلى أن وزارة الحج وفرت 2500 حافلة جميع العاملين بها محصنون.

// انتهى //

18:15ت م

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الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي , أننا لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد حالات إصابة بكورونا ، تعدّ أعلى مما كانت عليه في مطلع العام الحالي 2021م.وأشار إلى الارتفاع في حالات الإصابات بين الإناث، حيث شكّلنا ما نسبته 55 % من مجموع الحالات المسجلة , كما أن الحالات الحرجة هي الأخرى تسجل ارتفاعا ملحوظا بينهن , لافتا الانتباه إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الإقبال من الإناث لتلقي اللقاح أقل من المأمول.وأوضح الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم سعيد , أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل عددها إلى 7069257 جرعة معطاة، في جميع مراكز اللقاح في المملكة التي يتجاوز عددها الـ 590 مركزاً , مبيناً أن أخذ المسحة قبل تلقي اللقاح لا مبرر له ولا يستدعي ذلك. وقال " لقد تجاوزنا مراحل مهمة في هذه الجائحة، وسنصل باللقاحات نحو المناعة المجتمعية، وإذا تقيدنا بإذن الله سنكون في آمان صحي" , مشيرا إلى أنه خلال الأيام الستة الماضية من شهر رمضان لوحظ عدم التقيد من بعض المطاعم بالاحترازات الوقائية , مطالباً بتوخي الكثير من الحذر في ارتياد المطاعم من خلال التأكيد على لبس الكمام وترك مسافات والتباعد الاجتماعي.وأبان متحدث الصحة أنه تم تسجيل 916 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (404970) حالة، من بينها (9445) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1044) حالة حرجة ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (388702) حالة بإضافة (907) حالات تعافٍ جديدة. كمابلغ عدد الوفيات (6823) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 8867364 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2357619 مراجعا ، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 33118237 شخصا عبر مركز 937 , فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (16184707) فحوص مخبرية دقيقة .من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب " إن ما يتم ملاحظته من ارتفاع في مؤشرات المنحنى الوبائي وزيادة في الحالات الحرجة، يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع المرور فيه , وقد تُقيد فيه بعض المناشط، وتوصد الأبواب، وتُعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويُؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين".وأضاف " رغم الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة، التي جعلت صحة الإنسان أولًا والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، التي تقي المجتمع -بإذن الله، من الوباء وتمنع انتشاره، ما زلنا نشاهد من يتراخى في عدم الالتزام بها" , لافتاً إلى أن الجهات الأمنية واللجان التنفيذية تستمر في المناطق كافة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، في المدن والمحافظات، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية , مبينا أنه خلال تلك الجولات تمّ ضبط عدد من مخالفي العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.وأشار إلى أن عقوبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، غرامة مالية لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا , وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة , لافتا إلى أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في مناطق المملكة كافة، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع التجمعات المختلفة، وكذلك في القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية، التي تشرف على القطاع الخاص، وستقوم بمساندة اللجان التنفيذية في المناطق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المجمعات والمنشآت المخالفة.وأوضح المقدم الشلهوب أنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط عدد ( 27,377 ) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد ( 9,471 ) مخالفة وبنسبة تبلغ 34% من إجمالي مناطق المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد ( 5,756 ) مخالفة , ثم المنطقة الشرقية بعدد ( 3,589 )مخالفة، حيث تم التعامل مع جميعالمخالفات، التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.وأكد أنه في حال مشاهدة أي مخالفة، الإبلاغ على الرقم (999) في مناطق المملكة، و(911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض , مشددا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالوقاية، فهي الأمان بعد الله حتى تزول الجائحة - بإذن الله.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن ارتفاع المنحى الوبائي ومسببات انتقال العدوى بفيروس كورونا واضحة للجميع، وكل ما يجب على الجميع هو تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي مسببات حدوثها حتى لا يتم اتخاذ إجراءات مشددة مستقبلا.وقال " مع بالغ الأسف، لاحظنا بعض الظواهر السلبية على منصات التواصل الاجتماعي من بعض أصحاب (السنابات) الشخصية، بإعداد ونشر محتوى دون التقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع بعض فئات المجتمع المعرضة للإصابة بالفيروس .. تلك الممارسات ربما تصيب الشخص بالفيروس، وكذلك تسهم في انتشار العدوى في المجتمع، وتدعو إلى التراخي" , مؤكدا أنه تم اتخاذ اللازم حيال تلك الممارسات، مذكرا الجميع باستشعار مسؤوليتهم، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.كما أكد أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة للوقاية من الفيروس، أو أي مدينة، أو محافظة، أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، أن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد حتى الآن، مؤكداً أن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة.واستعرض معايير خدمة النقل الآمن عبر المراكز المعتمدة لوزارة الحج والعمرة، مفيداً أن أهم الاشتراطات أن لا يتجاوز عددالركاب 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح الركاب قبل الصعود للحافلة بالإضافة إلى حمل المعتمرين والمصلين أمتعتهم بأنفسهم أثناء الركوب للحافلة، مشيرا إلى أن وزارة الحج وفرت 2500 حافلة جميع العاملين بها محصنون.// انتهى //18:15ت م0154

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