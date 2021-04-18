السعودية اليوم / الأردن تسجل 2507 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت الأردن 2507 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 638481 حالة شفاء بعد تسجيل 6537 حالة إضافية، كما سجلت 68 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8246 حالة.

// انتهى //

17:18ت م

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عمّان 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت الأردن 2507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 685973 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 638481 حالة شفاء بعد تسجيل 6537 حالة إضافية، كما سجلت 68 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8246 حالة.// انتهى //17:18ت م0145

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