السعودية اليوم / إصابة 97 شخصًا في حادث قطار طوخ بمصر



القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

أصيب 97 شخصًا إثر انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" بعد خروجه عن القضبان بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له، أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

وأفاد مصدر أمني مصري أن القوات الأمنية وقوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية انتقلت إلى موقع الحادث لإنقاذ العالقين وسرعة نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطلب وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير تقريرًا عن وقائع خروج القطارات عن القضبان يشمل أسباب خروج القطار والخطط المستقبيلة لتفادي هذه الأزمة، وذلك بعد تكرار وقائع خروج القطارات عن القضبان.

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17:17ت م

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