

نجران 06 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي بمشاركة فريق الأمانة التطوعي أمس، عدداً من المحال التجارية بمدينة نجران للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وتجول داخل المنشآت الغذائية، والتقى بالقائمين عليها، مطلعاً على مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من تطبيق جميع الاجراءات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشار أمين المنطقة إلى حرص الأمانة على الحملات المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة من حيث الاختصاص، وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا .

//انتهى//

17:07ت م

0142



نجران 06 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي بمشاركة فريق الأمانة التطوعي أمس، عدداً من المحال التجارية بمدينة نجران للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا وتجول داخل المنشآت الغذائية، والتقى بالقائمين عليها، مطلعاً على مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من تطبيق جميع الاجراءات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وأشار أمين المنطقة إلى حرص الأمانة على الحملات المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة من حيث الاختصاص، وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا .//انتهى//17:07ت م0142

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة نجران يتفقد عدداً من المحال التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.