

بغداد 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجل العراق 6188 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14981 حالة, فيما تم تسجيل 6814 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 856532 حالة.

// انتهى //

16:57ت م

0140



بغداد 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجل العراق 6188 إصابة جديدة بفيروس كورونا , خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977175 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14981 حالة, فيما تم تسجيل 6814 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 856532 حالة.// انتهى //16:57ت م0140

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 6188 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.