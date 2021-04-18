شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 1787 خدمة ومعاملة إلكترونية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة محافظة الأحساء خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي 1787 خدمة ومعاملة إلكترونية للمستفيدين، والدعم الفني المتعلق بإجراءات الفرز والدمج لقطع الأراضي، والتفاعل مع 1876 طلباً للمساعدة الفورية عبر البوابة الالكترونية للأمانة.

وأوضح مساعد أمين الأحساء لتقنية المعلومات المهندس محمد الفقير، أن الأمانة سعت إلى إيجاد تطبيقات وأنظمة الكترونية ورقمية عدة تُحقق أعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وتقديم جميع خدماتها للمستفيدين من خلال المنظومة التقنية، ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين والتيسير عليهم وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية.

وبين أن خطط واستراتيجيات الأمانة تهدف الى تعزيز التطوير الاجرائي تحقيقاً للاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في القطاع البلدي، وحوكمة جميع الإجراءات.