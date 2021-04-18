شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 96 منشأة مخالفة وتحرير 435 مخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10120 جولة رقابية، و 80 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 96 منشأة مخالفة، وتحرير 435 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس " كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2499 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأبانت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "، ومعالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية من خلال مركز 940؛ لمعالجتها.