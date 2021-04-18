الصحة : لقاح كورونا بدون انتظار أو حجز موعد لمن هم فوق الـ75 عامًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أولوية كبار السن في الحصول على لقاح كورونا دون حجز موعد أو انتظار وذلك ضمن خدمة أولوية.

وأشارت الصحة إلى أن المستفيدين من برنامج أولوية، هم الذين في سن الـ75 عامًا أو أكثر حيث لا يحتاجون إلى حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح مثل باقي الفئات.

موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكان متحدث الصحة أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد أن مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًا، دون الحاجة إلى القيام بأية إجراءات، مشيرًا إلى أن الأولوية في الحصول على لقاح كورونا هي لمن هم في سن الـ 60 عامًا فأكثر”.

التحذير من المخالفات

من جهة أخرى حذر متحدث وزارة الصحة من خطورة التساهل بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا: “لا نزال نرصد ارتفاعًا بعدد منحنى الإصابات بـ كورونا”.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

من جهة أخرى بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (27377) مخالفة وذلك للفترة من 29 / 8 / 1442هـ وحتى 5 / 9 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(9471) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5756) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3589) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(1969) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1690) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1343) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(897) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(801) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(579) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(503) مخالفات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(451) مخالفة ، ومنطقة نجران بـ(171) مخالفة، وأخيرًا منطقة جازان بـ(157) مخالفة.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة⁩، أعلنت اليوم عن تسجيل (916) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله، كما أعلنت، عن تسجيل (907) حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (388,702) حالة ولله الحمد.

شارك الخبر