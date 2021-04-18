متحدث الداخلية حول تزايد المخالفات خلال رمضان: نتصدى لها بكل حزم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365- أحمد العطوي - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، الإجراءات المتبعة مع مخالفي الاحترازات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك.

وقال متحدث الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” حول مخالفة الإجراءات الاحترازية في المطاعم والساحات خلال شهر رمضان إن هناك متابعات أمنية للتزاحم أمام المطاعم وكذلك التجمعات الشبابية لممارسة الألعاب الرياضية داخل الأحياء السكنية، مشيرًا أن هذه التجمعات تتم للأسف مع استمرار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار كورونا.

متحدث الداخلية يحذر من التهاون

وأكد الشلهوب أن الجهات الأمنية تضبط المخالفين في نطاق اختصاصها وهناك لجان نوعية في كافة المناطق لرصد هذه المخالفات، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام الماضية تم إغلاق العديد من مؤسسات النفع الخاص، وأنه لا يوجد تهاون في تطبيق هذه الإجراءات وكل مؤسسة مخالفة يتم تطبيق العقوبات بحقها.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة⁩، أعلنت اليوم عن تسجيل (916) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله، كما أعلنت، عن تسجيل (907) حالات تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (388,702) حالة ولله الحمد.

مراكز اللقاحات بجميع المناطق

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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