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شكرا لقرائتكم 27377 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
27377 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا في أسبوع
الرياض تسجل العدد الأعلى بواقع 9471 مخالفة
متابعات الخليج 365 - واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (27377)مخالفة وذلك للفترة من 29 / 8 / 1442هـ وحتى 5 / 9 / 1442هـ.
توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(9471) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5756) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3589) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(1969) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1690) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1343) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(897) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(801) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(579) مخالفة , ومنطقة عسير بـ(503) مخالفات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(451) مخالفة ، ومنطقة نجران بـ(171) مخالفة ,وأخيرا منطقة جازان بـ(157) مخالفة.
التقيد بالتعليمات
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .
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