ردًا على سؤال “المواطن”.. الصحة: مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح ستصل للمستفيدين تلقائيًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365”.. الصحة: مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح ستصل للمستفيدين تلقائيًا

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي- الرياض

أوضح الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، أن مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح ستصل للمستفيدين تلقائيًا.

جاء ذلك في رد على سؤال مراسل صحيفة “متابعات الخليج 365” فواز الأسلمي، والذي استفسر حول متى سيتم إعادة الجرعة الثانية؟ وهل هناك أولوية لبعض الفئات أم لا؟

الجرعة الثانية ستصل تلقائيًا

وقال العبدالعالي إن مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًا، ويتم تقييم ذلك بشكل مستمر.

وأضاف العبدالعالي: “نتابع نسبة وصول المجتمع للمناعة، وحينها سيتم إقرار مواعيدها ودائمًا الأولوية والاستثنائية لمن هم في سن الـ 60 عامًا فأكثر”.

مستجدات كورونا في السعودية

يذكر أن وزارة الصحة⁩، أعلنت عن تسجيل (916) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (907) حالات تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (388,702) حالة ولله الحمد.

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