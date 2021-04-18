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متحدث الصحة: رصدنا سلوكيات غير جيدة بالأسواق والمقاهي في رمضان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متحدث الصحة: رصدنا سلوكيات غير جيدة بالأسواق والمقاهي في رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، من خطورة التساهل بشأن المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا: “لا نزال نرصد ارتفاعًا بعدد منحنى الإصابات بـ كورونا”.

سلوكيات غير جيدة في رمضان

وأضاف متحدث وزارة الصحة: “رصدنا سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان”.

وتابع الدكتور محمد العبدالعالي “شهدنا ارتفاعًا في عدد الحالات للإناث بنسبة 55%، وندعو ملاك الأسواق التجارية إلى التقيد بالاحترازات”.

مستجدات فيروس كورونا

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت وزارة الصحة⁩، عن تسجيل (916) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (907) حالات تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (388,702) حالة ولله الحمد.

 
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