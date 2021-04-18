شكرا لقرائتكم متحدث الصحة: رصدنا سلوكيات غير جيدة بالأسواق والمقاهي في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث الصحة: رصدنا سلوكيات غير جيدة بالأسواق والمقاهي في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، من خطورة التساهل بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا: “لا نزال نرصد ارتفاعًا بعدد منحنى الإصابات بـ كورونا”.
سلوكيات غير جيدة في رمضان
وأضاف متحدث وزارة الصحة: “رصدنا سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان”.
وتابع الدكتور محمد العبدالعالي “شهدنا ارتفاعًا في عدد الحالات للإناث بنسبة 55%، وندعو ملاك الأسواق التجارية إلى التقيد بالاحترازات”.
مستجدات فيروس كورونا
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (916) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (907) حالات تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (388,702) حالة ولله الحمد.
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