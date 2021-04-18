- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الرياض تسجل 402 إصابة جديدة والحالات الحرجة 1044 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18
الرياض تسجل 402 إصابة جديدة والحالات الحرجة 1044 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن توزيع إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد تسجيل 916 حالة جديدة، حيث سجلت منطقة الرياض 402 حالة.
بينما سجلت مكة المكرمة 203، والمنطقة الشرقية 131، وعسير 31، المدينة المنورة 31، القصيم 28 حالة.
إجمالي الحالات النشطة
وبلغ إجمالي حالات الإصابة 404970، وإجمالي حالات التعافي 388702، وإجمالي الوفيات 6823 حالة وفاة.
بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9445، والحالات الحرجة 1044 تتلقى العلاج في مستشفيات السعودية.
شارك الخبر
شارك الخبر