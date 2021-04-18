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الرياض تسجل 402 إصابة جديدة والحالات الحرجة 1044 حالة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

الرياض تسجل 402 إصابة جديدة والحالات الحرجة 1044 حالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن توزيع إصابات “كوفيد 19″، بعد تسجيل 916 حالة جديدة، حيث سجلت منطقة الرياض 402 حالة.

بينما سجلت مكة المكرمة 203، والمنطقة الشرقية 131، وعسير 31، المدينة المنورة 31، القصيم 28 حالة.

إجمالي الحالات النشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 404970، وإجمالي حالات التعافي 388702، وإجمالي الوفيات 6823 حالة وفاة.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9445، والحالات الحرجة 1044 تتلقى العلاج في مستشفيات .

 

الرياض تسجل 402 إصابة جديدة والحالات الحرجة 1044 حالة - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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