الرياض تسجل 402 إصابة جديدة والحالات الحرجة 1044 حالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن توزيع إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد تسجيل 916 حالة جديدة، حيث سجلت منطقة الرياض 402 حالة.

بينما سجلت مكة المكرمة 203، والمنطقة الشرقية 131، وعسير 31، المدينة المنورة 31، القصيم 28 حالة.

إجمالي الحالات النشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 404970، وإجمالي حالات التعافي 388702، وإجمالي الوفيات 6823 حالة وفاة.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9445، والحالات الحرجة 1044 تتلقى العلاج في مستشفيات السعودية.



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