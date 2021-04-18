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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 37 مخالفًا لنظام البيئة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 37 مخالفًا لنظام البيئة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (19) مواطنًا و(18) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (2161) رأسًا من الإبل و(200) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 37 مخالفًا لنظام البيئة - متابعات الخليج 365
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