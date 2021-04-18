شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على "الخليج 365".. «الحج والعمرة»: شهادة لقاح «كورونا» شرط لتمكين معتمري الخارج من العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الحج والعمرة الآلية التي يتم من خلالها تمكين المعتمرين القادمين من خارج المملكة ممن تلقوا التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وربط الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا».

جاء ذلك ردا من المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم، على سؤال "الخليج 365" في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الأحد) لكشف مستجدات كورونا واللقاحات في المملكة، حول كيفية ربط الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» لمن حصل على اللقاح من خارج المملكة ثم قدم إليها للعمرة، وفي حال امتلاكه تقريرا من خارج المملكة يؤكد أخذ اللقاح هل يمكّنه ذلك من العمرة أم لا.

وقال المهندس هشام عبدالمنعم: هذا أحد الأهداف الرئيسية الآن في وجود مراكز «عناية» على مدار الساعة، وفي حال حصول المعتمر القادم من خارج المملكة بتأشيرة عمرة على شهادة لقاح رسمية من بلده، يتوجه لمركز عناية لإثبات الشهادة، وبالتالي سيعمل موظفو المركز على تمكينه من حجز تصريح العمرة حسب الوقت والخانة الزمنية المتاحة وتمكينه من أداء العمرة والصلوات.

وقال: «هناك تنسيق وآلية سيتم الإعلان عنها قريبا من الجهات ذات الاختصاص في المملكة في عملية الربط الإلكتروني وإثبات الحالة الصحية».