شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح ستصل للمستفيدين تلقائيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح ستصل للمستفيدين تلقائيًا.

وأوضح متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، أن الجرعات الثانية تتم من خلال اللجان الوطنية المعنية المختصة بالأمراض المعدية وأيضًا بالمراكز المعنية.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لنسبة وصول المجتمع للمناعة وتقدم اللقاحات لأفراد المجتمع وبعدها سيتم إقرار مواعيدها التي ستكون تلقائية ولا حاجة لأي أحد أن يقوم بمتابعة أو إجراء أي إجراءات.