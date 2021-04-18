شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث ‏الداخلية: رصدنا عدم تقيد بعض المشاهير بالاحترازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، عن رصد عدم تقيد بعض المشاهير بالاحترازات وتم اتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح متحدث الداخلية، أن هناك أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كافة مناطق المملكة، بينما منطقة الرياض سجلت أكثر من 9.4 آلاف مخالفة للاحترازات.

وأكد أن ارتفاع الإصابات بكورونا قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء وإغلاق بعض المناشط، مضيفًا: "نتعاون ما نتهاون.. لانريد اللجوء إلى اجراءات مشددة" .