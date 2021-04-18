شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون تستعيد الريادة بأكثر من 33 عمل تلفزيوني خلال دورة برامج رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضمت دورة البرامج الرمضانية التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون باقة مميزة من البرامج والمسلسلات لعدد كبير من نجوم المملكة والعالم العربي.

وتشهد المسلسلات تنوعاً ضخماً بين الكوميدي والدراما والأكشن والرسوم المتحركة، أخذت في الاعتبار جميع اهتمامات المشاهد، وكذلك جاءت البرامج متعددة ومتنوعة منها الديني والوثائقي والحواري والاجتماعي والكوميدي، وكذلك برامج المسابقات والطبخ، لتقدم محتوى برامجي يتلاءم مع رغبات واهتمامات الجمهور.

مسلسلات متميزة على "السعودية" في رمضان 2021

تعرض قناة السعودية 4 مسلسلات كوميدية؛ يأتي في مقدمتها مسلسل "باركود" لأسعد الزهراني ومحمد القس ومحمد الجبرتي، ويتناول مشاهد تعبّر عن الواقع وما يطرأ عليه في مواقع السوشيال ميديا، ذلك بالإضافة إلى مسلسل "إسعاف" لشجاع نشاط وحسين اليحيى ونايف الظفيري، والذي يروي قصة فريق من المسعفين تتغير حياتهم بقدوم مدير جديد لمركز الإسعاف الذي يعملون به.

ويأتي مسلسل "مالي شغل بالسوق" لشبيب الخليفة وإيلاف محمد وريما محمد وفاطمة الشريف، والذي يسلّط الضوء على مواقف طريفة تجمع أربع فتيات تعملن في محلات بيع التجزئة.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "العيلة" لإبراهيم الحجاج ودارين البايض، يعود مجدداً على شاشة "السعودية" في موسمه الثاني، ليعرض المشاكل التي تواجه عائلة مكونة من أسرتين يعيشون في شقة ابنهم.

من جهة أخرى، تعرض "السعودية" مسلسل الدراما الكويتي "مطر صيف" لسعد الفرج وحصة النبهان ومشاري المجيبل ونور، والذي يروي قصة أب يعاني جحود أبنائه بعد أن تتوفى زوجته.

بجانب مسلسل الدراما الكويتي "الناموس"، والذي يضم كوكبة هائلة من النجوم، أبرزهم جاسم النبهان ومحمد المنصور وهيفاء عادل وبثينة الرئيسي وفيصل العميري، وتدور أحداث "الناموس" في فترة السبعينات من القرن الماضي؛ حيث تقع جريمة قتل غامضة تحاول التحقيقات الكشف عنها.

برامج استثنائية على "السعودية" في رمضان 2021

وانطلاقا من حرصها على تقديم محتوى ثري، تتواجد 8 برامج على شاشة السعودية في رمضان؛ حيث يعود نواف الهويمل ليقدّم قصص التراث الشعبي مدعمّة بمشاهد تمثيلية في الموسم الثاني لبرنامج "علوم الأولين"، و يقدّم ماجد مطرب فواز النسخة المطوّرة من برنامج المسابقات الشهير "الديرة" في حلته الجديدة.

ذلك بجانب البرنامج الحواري "المسار"، الذي يكتب سيرة ذاتية للضيوف على الهواء مباشرة من خلال عدد من الأسئلة يتم الإجابة عليها بشكل مفصّل، كما يعود الشيخ الدكتور سعد الشثري في الموسم الثاني من برنامج "الأيام الخالية"، يسرد فيه سيرة الخلفاء الراشدين ويستخلص الدروس المستفادة منها.

ويأتي برنامجين آخرين ضمن قائمة البرامج الدينية والوثائقية على "السعودية" في رمضان 2021، وهم "المساجد التاريخية" و"أعلام الحرمين"، وتعرض "السعودية" أيضاً البرنامج الاجتماعي "الناس للناس"، الذي يجسّد فيه محمد النحيت أروع المواقف التي يعيشها الإنسان من خلال أبطال تخطّت الصعاب.

أما الشيف راكان العريفي، فسيقدم على قناة "السعودية" طرق ذكية للاستفادة من بقايا الطعام في البرنامج المميز "طبخ بلا هدر".

مسلسلات ضخمة على SBC في رمضان 2021

وقدمت قناة SBC إلى تقديم أفكار برامجية استثنائية مميزة حيث تعرض 6 مسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل المنتظر "الديك الأزرق"، والذي يجمع النجمين عبد الله السدحان وبيومي فؤاد للمرة الأولى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل تتغير حياته بعد أن يكتشف مفاجأة في الورشة التي ورثها عن جده الشغوف بعلم البصريات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الموسم الثاني من مسلسل الأكشن السعودي الأول من نوعه بالمملكة "اختراق"، والذي يعد أضخم إنتاج سعودي مصري، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، أبرزهم طلال السدر وأحمد عيد ومي سليم ونضال نجم. ويروي "اختراق 2" أحداث مشتعلة لطبيب سعودي اتهم في حادث إرهابي بأوروبا.

ويشمل مسلسل "عيادة سكنية" لتركي المحسن ونواف الظفيري ونورة العنبر، والذي يروي قصة أخوين؛ أحدهما طبيبين نفسي والآخر جراح تجميل، يقرر جدهما فتح عيادة خاصة لهما في عمارة سكنية بعد أن يتم الاستغناء عنهما في المستشفى الذي كانا يعملان فيه.

وتعرض SBC مسلسل الدراما المصري "ولاد ناس"، والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم أحمد وفيق وصبري فواز ورانيا فريد شوقي ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وإيهاب فهمي. ويسلّط "ولاد ناس" الضوء على العلاقة بين الآباء والأبناء، والتي تتكشّف عقب حادث تصادم باص مدرسة وسيارة نقل، يتسبب في نقل الجميع إلى المستشفى بين الحياة والموت.

من جهة تقدم قناة SBC المسلسل الكوميديا المصري "فارس بلا جواز" لمصطفى قمر ومي سليم ومحمد ثروت، والذي يروي قصة رجل تضطره الظروف للبحث عن عروسة حتى يحصل على ثروة والده، وايضاً تعرض القناة مسلسل الرسوم المتحركة "الرحلة"، الذي يقدّم الأحاديث النبوية بشكل مبسّط للأطفال.

برامج شيقة على SBC في رمضان 2021

وفي عرضها البرامجي الجديد تقدم قناة SBC 9 برامج تغطّي جميع اهتمامات المشاهد، أبرزها البرنامج الكوميدي "كروموسوم" لعبد المجيد الكناني، والذي يتناول مواقف من حياة المجتمع السعودي في مجموعة من الاسكتشات المميزة.

ويعود هشام الهويش ليقدّم الموسم الثالث من برنامج المسابقات المميز"لا تقولها" بعد النجاح الكبير لموسميه السابقين.

ويقدّم الشيف إبراهيم زينل عدد من الأكلات الصحية في الموسم الثاني من "شي غورميه".

كما يأتي البرنامج المميز "مقابلة إلا ربع"، الذي يقدمه محمد بازيد؛ حيث يجري حوارات استثنائية مع ضيوفه في وجود دمية متحركة، وتحت قائمة البرامج الاجتماعية على SBC في رمضان 2021، يأتي برنامجي "تجربة فريدة"، الذي يعرض تجارب لشخصيات من جنسيات مختلفة تعيش في المملكة، و"طفلي لا يفعلها" الذي يرصد ردود فعل الأطفال تجاه مواقف مفتعلة يوضع فيها الطفل بالاتفاق مع أهله، إضافة إلى ذلك تأتي البرامج الوثائقية "ليلى" و"إعمار الأرض"، وبرنامج المسابقات "تحدي المشاهير".