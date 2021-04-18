الصحة: إقبال الإناث على تلقي لقاح كورونا أقل من المأمول

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنَّ عدد إقبال الإناث على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يزال أقل من المأمول.

وأضافت وزارة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، أنه تمَّ رصد ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للإناث بنسبة 55%، ولا نزال نرصد ارتفاعًا في عدد منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصّحة، اليوم الأحد، تسجيل (916) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (13) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (907) حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصّحة أنَّه بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى (404970)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (388702)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (6823) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

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