الصحة: رصدنا سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنَّها رصدت سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان.

ودعت الوزارة، خلال المؤتمر المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، ملاك الأسواق التجارية إلى التقيد بالاحترازات السارية للوقاية من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنَّه تمَّ رصد ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للإناث بنسبة 55%، ولا نزال نرصد ارتفاعًا بعدد منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

وأعلنت الوزارة أنَّ عدد الإصابات اليومية المسجلة خلال الـ «24» ساعة الماضية والبالغ 916 حالة جديدة، تصدرته منطقة الرياض بتسجيل 402 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 203 حالات، ثم المنطقة الشرقية بتسجيل 131 حالة.