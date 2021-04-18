التعليم: منصة مدرستي شهدت تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب والمعلمين

قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، إن تجربة المملكة في منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعْد، بدعم القيادة وجهود الزملاء في الميدان، هي تجربة رائدة بشهادة كثير من الجهات وبيوت الخبرة العالمية.

وأضاف لـ«الإخبارية»، إنَّ تعامل الطلاب والمعلمين مع منصة مدرستي يسير جيدًا، وحدث تفاعل بشكل كبير بعد اعتيادهم على إجراء الاختبارات وتمكين المعلمين من حل الإشكاليات التي قد تطرأ وكيفية التغلب عليها.

وتعد منصة مدرستي، نظام إدارة تعلم إلكتروني، يضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات. كما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.

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