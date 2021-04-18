الصحة: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الإناث

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنَّ ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للإناث بنسبة 55%.

وأضافت الوزارة، أنَّنا لا نزال نرصد ارتفاعًا بعدد منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، وفق قناة الإخبارية.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أنَّ عدد الإصابات اليومية المسجلة خلال الـ «24» ساعة الماضية والبالغ 916 حالة جديدة، تصدرته منطقة الرياض بتسجيل 402 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 203 حالات، ثم المنطقة الشرقية بتسجيل 131 حالة.

وسجَّلت منطقتا عسير والمدينة المنورة 31 حالة لكل منهما، وسجلت القصيم 28 حالة وجازان 21 وتبوك 19 وحائل 18 والحدود الشمالية 12 ونجران 8 وسجلت منطقتا الباحة والجوف 6 حالات لكل منهما.

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