بالأرقام.. الصحة توضح خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً (402) إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ (203) حالات، ثم المنقطة الشرقية (131) حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ (31) إصابة، ثم منطقة عسير بـ (31) إصابة، ثم منطقة القصيم بـ (28) إصابة، ثم جازان وحائل بـ (21) إصابة، ثم منقطة تبوك بـ (19) إصابة، ثم حائل (18) والحدود الشمالية (12) نجران (8) وأخيرًا الباحة والجوف بـ (6) إصابات في كل منهما.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (916) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (13) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (907) حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصّحة أنه بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى (404970)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (388702)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (6823) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت (9445) حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة (1044) حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا

وكانت وزارة الصحة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

كما نصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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