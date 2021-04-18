إغلاق مركزين تجاريين لمخالفتهما احترازات كورونا بنطاق الصفا

أغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية مركزين تجاريين لمخالفتهما تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالتعليمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك تزامنا مع الحملات المتواصلة للأمانة على الأسواق والمحال التجارية لرصد المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني، أنَّ فرق الرقابة تابعت جولاتها الميدانية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي وعدم لبس الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وتضمنت الجولات الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها والحدائق العامة بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات، وتطبيق العقوبة في حق غير الملتزمين بـ التعليمات الصحية وأبانت الشمراني أن الجولات شملت متابعة عربات البيع المتنقلة داخل أحياء "الصفا والمروة" التابعين للنطاق.